انتعاش ام تراجع.. كم بلغ عدد السفن التي عبرت هرمز؟

أفادت بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت ارتفاعًا كبيرًا، لكنها لا تزال توازي نحو نصف مستوياتها الطبيعية في أوقات السلم، بحسب مسؤولين، في وقت بدأ البحارة العالقون بالخروج من الممر المائي.



وسُجّلت 70 عملية عبور مؤكدة الأربعاء، وفق ما ذكرت منصة تتبع الملاحة البحرية "كبلر" في منشور على إكس.



ويمثل هذا أعلى عدد من السفن في يوم واحد منذ أن أغلقت مضيق هرمز في الأول من آذار ردًا على ضربات أميركية إسرائيلية.



وعبرت 56 سفينة شحن على الأقل، من بينها ناقلات تحمل والغاز ومواد جافة سائبة كالأسمدة، المضيق الأربعاء، بحسب "كبلر".