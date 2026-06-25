انتعاش ام تراجع.. كم بلغ عدد السفن التي عبرت هرمز؟

والخميس عبرت 15 سفينة شحن بحلول منتصف النهار، وهو عدد يفوق متوسط 10 عمليات عبور يومية بين الأول من آذار و14 حزيران، عندما اتفقت إيران
والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم بهدف إنهاء الحرب.
وللمرة الأولى منذ الأول من آذار، بلغ حجم حركة ناقلات البضائع الجافة عبر الممر المائي الأربعاء مستويات عام 2025، إذ سُجلت 22 عملية عبور، وفقًا لمنصة "إيه إكس إس مارين" المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية.
ويأتي هذا الارتفاع في حركة الملاحة فيما يواصل نحو 11 ألف بحار، علقوا في الخليج
بسبب الحرب، الإبحار خارج هذا الممر الحيوي.