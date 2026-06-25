دمار وذعر في كراكاس.. زلزال مزدوج يضرب فنزويلا (فيديو)

ولم تُعلن حتى الآن أي أرقام بشأن الضحايا. وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي ، كما أُغلق مطار الذي قالت إنه تعرض لأضرار جسيمة.ووقع الزلزال الأول الذي كان مركزه على مسافة 21 كيلومترا غرب بلدة مورون الساحلية الساعة 22.04 بتوقيت غرينتش بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وفي غضون دقيقة ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات منطقة تبعد نحو 45 كيلومترا.وقالت الهيئة الأميركية "هذا الزلزال كان الثاني ضمن زلزال مزدوج. سبق الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 7.5 درجات هزة بقوة 7.2 درجات قبل 39 ثانية".وقد سجّلت البلاد 20 هزة ارتدادية.