الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

البيان الخليجي الأميركي: نرحب بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وندعو إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية

2026-06-25 | 12:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البيان الخليجي الأميركي: نرحب بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وندعو إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية
البيان الخليجي الأميركي: نرحب بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وندعو إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية

صدر البيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، الذي عُقد في 25 حزيران 2026 في المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بأمن دول مجلس التعاون، كما جدد الجانبان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية.

ورحب الوزراء بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران، مشددين على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي.

وأكد البيان أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي والطائرات المسيّرة ودعمها للوكلاء.

وشدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورفض فرض أي رسوم أو قيود على المضيق، كما أكدوا أن أي تجارة أو استثمار مع إيران يبقى مشروطًا وقابلًا للإلغاء، ويرتبط بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار.

وفي الشأن السوري قرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية مثل مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.

وفي الملف اللبناني أكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.

ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.


وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.

وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.

كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.

وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.

وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.
مقالات ذات صلة
البيان الخليجي الأميركي: نرحب بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وندعو إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية

عربي و دولي

لبنان

الجديد

السعودية

الامارات

اميركا

مجلس التعاون الخليجي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان وإصابة آخر
رئيسة فنزويلا بالوكالة: الزلزالان أسفرا عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 700 آخرين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
هيئة مضيق هرمز الإيرانية: أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلنا غير مشمول بضمان العبور الآمن
14:47
اليوم الأخير من مفاوضات لبنان وإسرائيل.. التفاصيل مباشرة من واشنطن
14:44
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من قواتنا في وقت سابق اليوم
14:40
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: الحرس الثوري الإيراني هاجم اليوم بمضيق هرمز سفينة شحن ترفع علم سنغافورة
14:23
المنظمة البحرية الدولية: تعليق إجلاء السفن والبحارة العالقين من هرمز مؤقتا بعد الهجوم على سفينة في خليج عمان
14:05
مصادر دبلوماسية في واشنطن للجديد: هامش الخلاف اصبح اضيق والوفدان مصران على مواقفهما واتصالات سعودية بواشنطن في الساعات الاخيرة لدعم الموقف اللبناني وحصول اختراق
13:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026