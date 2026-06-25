البيان الخليجي الأميركي: نرحب بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وندعو إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية

صدر البيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، الذي عُقد في 25 حزيران 2026 في المنامة، برئاسة مشتركة بين الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.



وأكد البيان التزام بأمن دول مجلس التعاون، كما جدد الجانبان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية.



ورحب الوزراء بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران، مشددين على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي.

وأكد البيان أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات ، بما في ذلك برنامجها الصاروخي والطائرات المسيّرة ودعمها للوكلاء.



وشدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورفض فرض أي رسوم أو قيود على المضيق، كما أكدوا أن أي تجارة أو استثمار مع إيران يبقى مشروطًا وقابلًا للإلغاء، ويرتبط بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار.



وفي الشأن السوري قرّروا مواصلة العمل مع الحكومة وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية مثل مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.



وفي الملف اللبناني أكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين ولبنان، برعاية ، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.



ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة ، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.





وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.



وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.



وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.



كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.



وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.



وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.