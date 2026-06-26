بعد التوقيع.. أول تعليق لنتنياهو!

وأضاف إن إطار العمل الثلاثي مع "ينهي محاولات فرض انسحاب كامل من "، مؤكدًا أن "إطار العمل" مع لبنان يمنع إيران وحزب من أي دور في لبنان.

وتابع أن ستحافظ على "الشريط الأمني" في لبنان حتى نزع سلاح ، مشددًا على أنها ستحافظ أيضًا على حرية العمل العسكري داخل هذا الشريط.

وأشار إلى أن إسرائيل اتفقت مع لبنان على "مشروع تجريبي لنزع سلاح حزب الله"، موضحًا أن المشروع سينفذ في منطقتين قريبتين من الخط الأصفر، وخارج الخط الأصفر، كما سينفذ في جنوب وشمال نهر