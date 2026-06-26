بعد التوقيع.. أول تعليق لنتنياهو!

وأضاف إن إطار العمل الثلاثي مع لبنان "ينهي محاولات إيران فرض انسحاب كامل من جنوب لبنان"، مؤكدًا أن "إطار العمل" مع لبنان يمنع إيران وحزب الله من أي دور في لبنان.
وتابع أن إسرائيل ستحافظ على "الشريط الأمني" في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، مشددًا على أنها ستحافظ أيضًا على حرية العمل العسكري داخل هذا الشريط.
وأشار إلى أن إسرائيل اتفقت مع لبنان على "مشروع تجريبي لنزع سلاح حزب الله"، موضحًا أن المشروع سينفذ في منطقتين قريبتين من الخط الأصفر، وخارج الخط الأصفر، كما سينفذ في جنوب وشمال نهر الليطاني
نشرت "هيئة البث الإسرائيلية" تفاصيل حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان واسرائيل "تمهيداً لبدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان".