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السفارة اللبنانية في واشنطن: يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه وضمان وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين المواطنين النازحين من العودة إلى ديارهم
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عربي و دولي

بعد التوقيع.. أول تعليق لنتنياهو!

2026-06-26 | 14:36
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بعد التوقيع.. أول تعليق لنتنياهو!
بعد التوقيع.. أول تعليق لنتنياهو!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وقّعت مع لبنان "إطار عمل" يهدف إلى التوصل إلى اتفاقات مستقبلية.

وأضاف إن إطار العمل الثلاثي مع لبنان "ينهي محاولات إيران فرض انسحاب كامل من جنوب لبنان"، مؤكدًا أن "إطار العمل" مع لبنان يمنع إيران وحزب الله من أي دور في لبنان.

 

وتابع أن إسرائيل ستحافظ على "الشريط الأمني" في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، مشددًا على أنها ستحافظ أيضًا على حرية العمل العسكري داخل هذا الشريط.

 

وأشار إلى أن إسرائيل اتفقت مع لبنان على "مشروع تجريبي لنزع سلاح حزب الله"، موضحًا أن المشروع سينفذ في منطقتين قريبتين من الخط الأصفر، وخارج الخط الأصفر، كما سينفذ في جنوب وشمال نهر الليطاني

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