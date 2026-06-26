عاجل
نائب وزير خارجية إيران: العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا
نائب وزير خارجية إيران: العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
11:38
بعد رفع الحظر.. تعاون لبناني–سعودي لتعزيز التجارة ودعم القطاعات الإنتاجية
09:46
"إعلان نوايا" بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يعني بحال حصوله اليوم؟
06:25
في بعلبك.. حريق ضخم في حقول القمح (فيديو)
06:15
50 ألف دولار.. مقابل مشاهدة كل مباريات كأس العالم!
2026-06-24
"انتحار" نتنياهو؟.. وتحذير بسبب لبنان! (تقرير اسرائيلي)
عربي و دولي
مقر خاتم الأنبياء: نعتبر وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تهديدا لإيران
2026-06-26 | 03:02
A-
A+
مقر خاتم الأنبياء: نعتبر وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تهديدا لإيران
مقالات ذات صلة
مقر خاتم الأنبياء : نحذر أميركا من أنها إذا هاجمتنا مجددا فستتسع نيران الحرب وتصبح أكثر شمولا
قائد مقر خاتم الأنبياء: نحذر سكان مناطق شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت
قائد مقر خاتم الأنبياء: سنقطع يد أي معتدٍ وندافع عن حقوق الشعب الإيراني بكل قوة
مقر خاتم الأنبياء: نعتبر وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تهديدا لإيران
عربي و دولي
الأنبياء:
نعتبر
وتحركات
الطائرات
العسكرية
الإسرائيلية
أجواء
الدول
المجاورة
تهديدا
لإيران
العودة الى الأعلى
يديعوت أحرونوت عن مصدر: نتنياهو قال باجتماع المجلس المصغر أمس إن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان
كيف أنقذ ترامب إسرائيل والشرق الأوسط من الزوال؟
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:35
نائب وزير خارجية إيران: العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا
05:35
نائب وزير خارجية إيران: العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا
03:49
من مسافة قريبة.. الجيش الإسرائيلي يزعم وينشر
03:49
من مسافة قريبة.. الجيش الإسرائيلي يزعم وينشر
03:43
بالفيديو- نصف طن من الديناميت.. لتفجير مبنى!
03:43
بالفيديو- نصف طن من الديناميت.. لتفجير مبنى!
يحدث الآن
عربي و دولي
05:35
نائب وزير خارجية إيران: العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا
فن
05:04
تطور قضائي جديد يعزز موقف براد بيت في معركته ضد أنجلينا جولي
فن
04:50
مها الصغير تظهر بالحجاب للمرة الأولى في عيد ميلادها
اخترنا لك
نائب وزير خارجية إيران: العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا
05:35
من مسافة قريبة.. الجيش الإسرائيلي يزعم وينشر
03:49
بالفيديو- نصف طن من الديناميت.. لتفجير مبنى!
03:43
يديعوت أحرونوت عن مصدر: نتنياهو قال باجتماع المجلس المصغر أمس إن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان
03:13
كيف أنقذ ترامب إسرائيل والشرق الأوسط من الزوال؟
02:22
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف في جنوب لبنان أمس
01:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-23
نيللي كريم تتحدث عن إيمانها: زرت مار شربل أكثر من مرة وأؤمن بالمعجزات
2026-06-22
فانس: إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها لكن وفق آلية لعدم الخروج عن السيطرة
08:00
وزير الخارجية الأميركي: نأمل أن نتمكن اليوم من البناء على التقدم الحاصل بالأمس أثناء مفاوضات لبنان وإسرائيل
2026-06-20
بسبب لبنان.. ايران تُغلق مضيق هرمز!
2026-06-20
الوساطة الباكستانية مجدداً.. وايران تتوعد: أوقفوا الهجمات على لبنان وإلا!
07:17
بعد رفض "الصورة".. هذا ما قاله وضاح الصادق عن الجيش والرئيس
بالفيديو
بالفيديو
13:35
مقدمة النشرة المسائية 25-06-2026
13:08
النشرة الجوية 25-06-2026
2026-06-24
مقدمة النشرة المسائية 24-06-2026
2026-06-23
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2026
2026-06-23
للمرة الخامسة ولمدة 3 أيام.. لبنان واسرائيل وجهاً لوجه
2026-06-22
مقدمة النشرة المسائية 22-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:38
جدول جديد لأسعار المحروقات.. وانخفاض؟
محليات
08:38
جدول جديد لأسعار المحروقات.. وانخفاض؟
محليات
17:02
إلى حاملي جوازات السفر اللبنانية القديمة.. احذروا!
محليات
17:02
إلى حاملي جوازات السفر اللبنانية القديمة.. احذروا!
محليات
07:31
"شكراً لايران الوفية".. توضيح من اتحاد بلديات الضاحية
محليات
07:31
"شكراً لايران الوفية".. توضيح من اتحاد بلديات الضاحية
خاص الجديد
09:46
"إعلان نوايا" بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يعني بحال حصوله اليوم؟
خاص الجديد
09:46
"إعلان نوايا" بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يعني بحال حصوله اليوم؟
عربي و دولي
07:56
ايران للجيش الاسرائيلي: انسحبوا من لبنان وإلا!
عربي و دولي
07:56
ايران للجيش الاسرائيلي: انسحبوا من لبنان وإلا!
محليات
07:43
الرئيس عون لـ أبناء الطائفة الشيعية: هذا أقوى سلاح!
محليات
07:43
الرئيس عون لـ أبناء الطائفة الشيعية: هذا أقوى سلاح!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026