كيف أنقذ ترامب إسرائيل والشرق الأوسط من الزوال؟

وأضاف ترامب
أن التحرك ضد إيران
كان ضرورياً، معتبراً أن امتلاكها سلاحاً نووياً كان سيعني "زوال إسرائيل
والشرق الأوسط وتعريض العالم
للخطر".
وأكد أن الولايات المتحدة
وجهت "ضربة قاسية للغاية" لإيران، لافتاً إلى أن المفاوضات الجارية مع طهران
تُجرى "من موقع قوة مطلقة"، ومشيراً إلى أن إيران "ترغب بشدة في إبرام صفقة" مع واشنطن
، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
ورفض ترامب التقارير التي تشير إلى أن إيران أصبحت في وضع أفضل، واصفاً إياها بأنها "أخبار مزيفة
".
كما قال إن الولايات المتحدة "دمرت جيش إيران بالكامل وقيادته وطائراته وبحريته بنسبة 100% خلال أسبوع ونصف فقط"، مضيفاً أنها "أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل".