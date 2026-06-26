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كيف أنقذ ترامب إسرائيل والشرق الأوسط من الزوال؟

2026-06-26 | 02:22
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كيف أنقذ ترامب إسرائيل والشرق الأوسط من الزوال؟
كيف أنقذ ترامب إسرائيل والشرق الأوسط من الزوال؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أنه "لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لاستخدمته خلال الساعة الأولى"، مشيراً إلى أن طهران وافقت بالكامل على عدم امتلاك هذا السلاح.

وأضاف ترامب أن التحرك ضد إيران كان ضرورياً، معتبراً أن امتلاكها سلاحاً نووياً كان سيعني "زوال إسرائيل والشرق الأوسط وتعريض العالم للخطر".

وأكد أن الولايات المتحدة وجهت "ضربة قاسية للغاية" لإيران، لافتاً إلى أن المفاوضات الجارية مع طهران تُجرى "من موقع قوة مطلقة"، ومشيراً إلى أن إيران "ترغب بشدة في إبرام صفقة" مع واشنطن، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

ورفض ترامب التقارير التي تشير إلى أن إيران أصبحت في وضع أفضل، واصفاً إياها بأنها "أخبار مزيفة".

كما قال إن الولايات المتحدة "دمرت جيش إيران بالكامل وقيادته وطائراته وبحريته بنسبة 100% خلال أسبوع ونصف فقط"، مضيفاً أنها "أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل".
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