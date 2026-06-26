كيف أنقذ ترامب إسرائيل والشرق الأوسط من الزوال؟

قال الرئيس الأميركي إن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أنه "لو امتلكت سلاحاً نووياً لاستخدمته خلال الساعة الأولى"، مشيراً إلى أن وافقت بالكامل على عدم امتلاك هذا السلاح.

وأضاف أن التحرك ضد كان ضرورياً، معتبراً أن امتلاكها سلاحاً نووياً كان سيعني "زوال والشرق الأوسط وتعريض للخطر".



وأكد أن وجهت "ضربة قاسية للغاية" لإيران، لافتاً إلى أن المفاوضات الجارية مع تُجرى "من موقع قوة مطلقة"، ومشيراً إلى أن إيران "ترغب بشدة في إبرام صفقة" مع ، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق.



ورفض ترامب التقارير التي تشير إلى أن إيران أصبحت في وضع أفضل، واصفاً إياها بأنها " ".



كما قال إن الولايات المتحدة "دمرت جيش إيران بالكامل وقيادته وطائراته وبحريته بنسبة 100% خلال أسبوع ونصف فقط"، مضيفاً أنها "أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل".