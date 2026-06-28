ماذا يحدث في مضيق هرمز؟.. ضربات أميركية وإيران: الحساب مختلف

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نفذت غارات جوية استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية بمشاركة مقاتلات تابعة للبحرية وسلاح الجو، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة استهدف ناقلة "كيكو"، وأن العمليات طالت مواقع عسكرية إيرانية متعددة داخل مضيق هرمز وبالقرب منه.



في المقابل، اعتبرت بحرية أن حساب القواعد الأميركية في المنطقة "مختلف"، مؤكدة أنها "ستعاني بشدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن إطلاق النار على السفن المخالفة في مضيق هرمز يهدف إلى تذكير بقية السفن بأن الممر آمن، فيما اعتبرت أن إطلاق النار الأميركي العشوائي على مدينة سيريك "لن يحل لغز سيطرة مضيق هرمز".



وأكد أن الهجوم الأميركي يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار ومخالفة للمادة الأولى من مذكرة التفاهم، محذراً من أن أي عدوان جديد، مهما كانت ذرائعه أو طبيعة أهدافه، سيُقابل برد ساحق. وأضاف أن الترتيبات الخاصة بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز أصبحت بيد وفق مذكرة التفاهم، وأن ستتعامل مع السفن المخالفة لتعليماتها بحزم أكبر من ذي قبل.



وأوضح الحرس الثوري أن العملية الإيرانية جاءت رداً على العدوان الأميركي الذي استهدف خمسة مواقع ساحلية جنوبي البلاد، معلناً استهداف ثمانية مواقع للجيش الأميركي، شملت قاعدة علي السالم في ومواقع تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.