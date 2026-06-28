ماذا يحدث في مضيق هرمز؟.. ضربات أميركية وإيران: الحساب مختلف

في المقابل، اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني
أن حساب القواعد الأميركية في المنطقة "مختلف"، مؤكدة أنها "ستعاني بشدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن إطلاق النار على السفن المخالفة في مضيق هرمز يهدف إلى تذكير بقية السفن بأن الممر آمن، فيما اعتبرت أن إطلاق النار الأميركي العشوائي على مدينة سيريك "لن يحل لغز سيطرة إيران على
مضيق هرمز".
وأكد الحرس الثوري الإيراني
أن الهجوم الأميركي يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار ومخالفة للمادة الأولى من مذكرة التفاهم، محذراً من أن أي عدوان جديد، مهما كانت ذرائعه أو طبيعة أهدافه، سيُقابل برد ساحق. وأضاف أن الترتيبات الخاصة بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز أصبحت بيد إيران
وفق مذكرة التفاهم، وأن القوات الإيرانية
ستتعامل مع السفن المخالفة لتعليماتها بحزم أكبر من ذي قبل.
وأوضح الحرس الثوري أن العملية الإيرانية جاءت رداً على العدوان الأميركي الذي استهدف خمسة مواقع ساحلية جنوبي البلاد، معلناً استهداف ثمانية مواقع للجيش الأميركي، شملت قاعدة علي السالم في الكويت
ومواقع تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.