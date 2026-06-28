في قصر الشعب.. الشرع يستقبل البطريرك يازجي

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق البطريرك ‏يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، ‏وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.‏