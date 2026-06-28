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عربي و دولي

الداخلية البحرينية: أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم

2026-06-28 | 02:08
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الداخلية البحرينية: أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم
الداخلية البحرينية: أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم
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الداخلية البحرينية: أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم

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