تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.. بين وزير الداخلية الكويتي والحجار

عقد والبلديات الحجار، مع النائب الأول لرئيس وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح جلسة مباحثات، في إطار زيارته الرسمية للكويت، بحضور لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، وسفير لدى دولة الكويت غادي الخوري.

وخلال الجلسة، تم عرض العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع والكويت، والبحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.



كما تناولت المباحثات عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر في شأنها.

وتحدث الوزير الحجار عن "أهمية مواصلة التنسيق وتطوير آليات التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة في الوزارتين".



وأكد الجانبان "حرصهما على الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أوسع، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم المصالح المشتركة.



وأشاد الوزير الحجار بـ"الدعم الأخوي الذي تقدمه الكويت إلى لبنان"، مؤكدا "الحرص على تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك، لا سيما في مجال المخدرات وتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في حماية المجتمعين اللبناني والكويتي".