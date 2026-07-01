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عربي و دولي

مبادرة سورية لحصر السلاح.. ماذا يحمل الشيباني؟

2026-07-01 | 03:47
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مبادرة سورية لحصر السلاح.. ماذا يحمل الشيباني؟
مبادرة سورية لحصر السلاح.. ماذا يحمل الشيباني؟

كشفت مصادر دبلوماسية سورية لموقع تلفزيون سوريا أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجري زيارة رسمية إلى بيروت يوم الخميس، في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية–اللبنانية، بالتوازي مع طرح مبادرة سورية لدعم الاستقرار الداخلي في لبنان ومواكبة المرحلة السياسية التي تعيشها البلاد.

وأوضحت المصادر أن الشيباني سيطرح خلال لقاءاته مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي، يجنّب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، انطلاقاً من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني، وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية.

وأضافت المصادر أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكتسب أهمية خاصة، إذ سيتركز على سبل تخفيف الاحتقان الداخلي، وبحث إمكانية مساهمة سوريا، بالتنسيق مع شركاء عرب وإقليميين، في احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة، ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية في ظل التحولات الإقليمية الجارية.
 
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