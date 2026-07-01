مبادرة سورية لحصر السلاح.. ماذا يحمل الشيباني؟

وأوضحت المصادر أن الشيباني سيطرح خلال لقاءاته مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي، يجنّب أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، انطلاقاً من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني، وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية.وأضافت المصادر أن اللقاء مع سيكتسب أهمية خاصة، إذ سيتركز على سبل تخفيف الاحتقان الداخلي، وبحث إمكانية مساهمة ، بالتنسيق مع شركاء عرب وإقليميين، في احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة، ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية في ظل التحولات الإقليمية الجارية.