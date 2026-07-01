فانس مقابل روبيو.. معسكران يتنافسان على إدارة ملفي لبنان وإيران

كشفت صحيفة "معاريف" ، نقلًا عن مصدر مقرّب من ، عن وجود انقسام داخل بشأن مقاربتها لملفي ولبنان.

ووفقًا للمصدر، تتبلور الخلافات في معسكرين رئيسيين: الأول يقوده جيه دي فانس، ويضم مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما يتزعمه في المقابل ماركو روبيو.



وبحسب "معاريف"، يعمل روبيو بشكل وثيق مع رون ديرمر، السياسي البارز الذي أعاده مؤخرًا إلى واجهة المفاوضات مع في مراحلها الحساسة.



وأشارت الصحيفة إلى أن معسكر فانس نجح في التوصل إلى اتفاق جزئي مع ، وكذلك في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في حين تمكن معسكر روبيو، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، من الدفع نحو اتفاق مع لبنان.



وأضافت "معاريف" أن الاتفاق مع لبنان جاء منسجمًا مع المصالح الحيوية والمتطلبات الأمنية .