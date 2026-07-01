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عربي و دولي

فانس مقابل روبيو.. معسكران يتنافسان على إدارة ملفي لبنان وإيران

2026-07-01 | 04:40
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فانس مقابل روبيو.. معسكران يتنافسان على إدارة ملفي لبنان وإيران
فانس مقابل روبيو.. معسكران يتنافسان على إدارة ملفي لبنان وإيران

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وجود انقسام داخل الإدارة الأميركية بشأن مقاربتها لملفي إيران ولبنان.

ووفقًا للمصدر، تتبلور الخلافات في معسكرين رئيسيين: الأول يقوده نائب الرئيس جيه دي فانس، ويضم مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما يتزعمه في المقابل وزير الخارجية ماركو روبيو.

وبحسب "معاريف"، يعمل روبيو بشكل وثيق مع رون ديرمر، السياسي الإسرائيلي البارز الذي أعاده نتنياهو مؤخرًا إلى واجهة المفاوضات مع لبنان في مراحلها الحساسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معسكر فانس نجح في التوصل إلى اتفاق جزئي مع إيران، وكذلك في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في حين تمكن معسكر روبيو، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، من الدفع نحو اتفاق مع لبنان.

وأضافت "معاريف" أن الاتفاق مع لبنان جاء منسجمًا مع المصالح الحيوية والمتطلبات الأمنية الإسرائيلية.
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