الأرض تواصل غليانها.. والعالم يدخل مرحلة مجهولة

أعلن مرصد "كوبرنيكوس مارين" الأربعاء أن محيطات شهدت الشهر الفائت أكثر أشهر حزيران حرارة على الإطلاق، وقد تسجل أرقاما قياسية في 2026 تحت وقع التأثيرات المشتركة لظاهرة "إل نينيو" والاحترار المناخي.

بلغ متوسط درجة حرارة سطح المحيطات التي تغطي ثلثي مساحة الكوكب، 20,98 درجة مئوية في حزيران متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في حزيران/يونيو 2024 (20,89 درجة مئوية).



كما يُصنَّف النصف الأول من عام 2026 ككل، ثاني أكثر الفترات حرّا في السجلات، ولا تتفوق عليه سوى الأشهر الستة الأولى من عام 2024.



وحذّر مدير خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ كارلو بونتيمبو في بيان من أن "الظروف الحالية قد تشير إلى بداية مرحلة تقودنا مرة أخرى إلى نقطة مجهولة".



وأضاف "مع وصول درجات حرارة المحيطات إلى هذه المستويات وترقّب ظاهرة "إل نينيو"، ينبغي أن نتوقع تحطيم المزيد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في الأشهر المقبلة".



وبحسب الخبراء، قد تصبح ظاهرة "إل نينيو" واحدة من أقوى المسجلة بحلول نهاية العام.



في هذا الصدد، قال عالم المحيطات في منظمة "ميركاتور أوشن إنترناشونال" سيمون فان جينيب خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "في عام تشهد فيه ظاهرة إل نينيو (...)، يمكننا توقع أن تُصنَّف 2026 بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق". وأضاف "من المستحيل حاليا تحديد مقدار الزيادة بدقة".