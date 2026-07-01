أنقرة تكرّم المعمار اللبناني خالد تدمري بجائزة التميز

وباسم الرئيس أردوغان سلّمت المدير العامة للشؤون الثقافية والإعلامية في التركية السفيرة ألكو كوجا أفا للبروفيسور تدمري "جائزة التميّز" عن فئة "الثقافة والفنون"، مشيدةً بما قدّمه "خدمةً للثقافة المتبادلة بين البلدين"، ومثنيةً على "توثيقه وإحيائه للمعالم العمرانية العثمانية في التي تمثّل إرثاً حضارياً مشتركاً".

وتدمري مهندس معماري وباحث اكاديمي، وأستاذ في كلية الفنون الجميلة والعمارة بالجامعة ومشرف على رسائل الدكتوراه في "المعهد العالي للدكتوراه" في قسم التنظيم المدني، ترأس لفترة 21 عاماً لجنة "الآثار والتراث" في بلدية طرابلس، كما كان عضواً في اللجنة الوطنية "للأونيسكو" في ، تخرّج من جامعة "معمار سنان" باستنبول عام 1998 ونال درجة الماجستير في الترميم المعماري عام 2000، وبعدها درجة الدكتوراه في التخطيط والحفاظ المدني عام 2004 من الجامعة نفسها، ساهم بالتعاون مع وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا" في ترميم وإحياء عدد كبير من المباني العثمانية في لبنان والعالم العربي، أبرزها ترميم "التكية المولوية" و"برج ساعة التل الحميدية" وغرفة "الأثر النبوي" في الجامع المنصوري في طرابلس، و"السبيل الحميدي" في حديقة الصنائع ببيروت، و"المدرسة الحميدية" في مشحا عكار، و"الجامع الحميدي" في مدينة الميناء، و"المسجد الحميدي" ببلدة بتوراتيج في قضاء الكورة، كما نشر عشرات الكتب والأبحاث وأقام المعارض الثقافية والفوتوغرافية المصاحبة بالأفلام الوثائقية التي تناولت التراث الإسلاميّ والعثمانيّ المشترك في العالم العربي ولبنان وتركيا".