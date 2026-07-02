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عربي و دولي

بهذه الكلمات اختتم الشيباني زيارته لبنان

2026-07-02 | 19:43
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بهذه الكلمات اختتم الشيباني زيارته لبنان
بهذه الكلمات اختتم الشيباني زيارته لبنان

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "زيارته إلى لبنان تمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات السوريةاللبنانية، تقوم على أسس الاحترام المتبادل للسيادة، وحسن الجوار، والتعاون البنّاء بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين".

وأوضح الشيباني في منشور على منصة "أكس" أن "البلدين يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السوريةاللبنانية المشتركة، لتكون إطارًا مؤسسيًا دائمًا يعزز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات".

وشدد على أن "سوريا ستبقى شريكًا فاعلًا في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، معتبرًا أن الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية والتعاون العملي في الملفات المشتركة هو السبيل إلى بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للبلدين والمنطقة.

كما توجه الشيباني بالشكر إلى "رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة المرافقين، والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، ومفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام والوفد المرافق له، وسائر المسؤولين والقيادات اللبنانية التي التقاها، مثمنًا حفاوة الاستقبال، وموجهًا تحية خاصة إلى أهالي طرابلس على الاستقبال الحاشد الذي قال إنه يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني".
 
 
 
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