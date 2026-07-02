بهذه الكلمات اختتم الشيباني زيارته لبنان

أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ودولة رئيس السيد نواف سلام، ودولة رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، وسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة المرافقين،… — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) July 2, 2026

وأوضح الشيباني في منشور على منصة "أكس" أن "البلدين يؤسسان لمرحلة من العلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا – المشتركة، لتكون إطارًا مؤسسيًا دائمًا يعزز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات".وشدد على أن " ستبقى شريكًا فاعلًا في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، معتبرًا أن الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية والتعاون العملي في الملفات المشتركة هو السبيل إلى بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للبلدين والمنطقة.كما توجه الشيباني بالشكر إلى "رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة المرافقين، والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، ورئيس حزب سمير جعجع، ومفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام والوفد المرافق له، وسائر المسؤولين والقيادات اللبنانية التي التقاها، مثمنًا حفاوة الاستقبال، وموجهًا تحية خاصة إلى أهالي طرابلس على الاستقبال الحاشد الذي قال إنه يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني".