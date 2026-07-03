رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز

الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

الرئيس عون: مشكلة البعض الذي إعتاد على ان يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا هي في قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني- الأميركي