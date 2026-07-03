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رجل يضرم النار بنفسه.. والسبب؟

2026-07-03 | 02:29
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رجل يضرم النار بنفسه.. والسبب؟
رجل يضرم النار بنفسه.. والسبب؟

أضرم رجل النار في نفسه الخميس أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه، وفق ما أفادت شرطة المدينة الأميركية.

 
وأكدت الشرطة نبأ وفاته في مستشفى بيلفو في مانهاتن، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

ولم تتحدث الشرطة عن أي دوافع للحادثة، إلا أن صحيفة "نيويورك بوست" ذكرت أن الرجل كان يرفع علم التيبت وقت وقوع الحادث.

وعرّف تينشو غياتسو، رئيس منظمة "الحملة الدولية من أجل التيبت" غير الحكومية، المتوفى بأنه لوبغا رانغزن، واصفا اياه بأنه "مدافعٌ لا يكلّ عن التيبت، كرّس جهوده للتوعية السلمية بشأن أزمة حقوق الإنسان في التيبت".

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان تلقته وكالة فرانس برس "نشعر بالحزن إزاء هذا الحادث المأساوي والمروع، ونقدم تعازينا لأسرته".

وقال غياتسو إن رانغزن كان ندّد بشدة بقانون جديد يتعلق بـ"الوحدة العرقية" اعتمدته الصين. ويهدف هذا القانون إلى ترسيخ هوية وطنية "مشتركة" بين الجماعات العرقية، و"تعزيز التماسك" داخل البلاد، لا سيما من خلال إضفاء الطابع الرسمي على سياسات تهدف إلى تعزيز اللغة الصينية كلغة وطنية مشتركة.
 

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