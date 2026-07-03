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عربي و دولي

بالفيديو - مشادة بين مدرب منتخب مصر ورجل أمن

2026-07-03 | 10:39
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بالفيديو - مشادة بين مدرب منتخب مصر ورجل أمن


وقع إشكال وتدافع بين مدرب منتخب مصر، إبراهيم حسن، وأحد عناصر الأمن الأميركي. وبحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، بدأت الواقعة عندما تعرض طفل مصري للدفع من أحد أفراد الأمن أثناء محاولته التقاط صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب.

وأضاف البيان أن إبراهيم حسن تدخّل على الفور لحماية الطفل ومنع تعرّضه لأي أذى.

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