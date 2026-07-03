بالفيديو - مشادة بين مدرب منتخب مصر ورجل أمن

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن فرنسا شهدت هذا العام أشدّ شهر حزيران حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1947، إذ تجاوزت درجات الحرارة الأربعين في العديد من المناطق، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة.



وبلغ متوسط درجات الحرارة في عموم البلاد 22,7 درجة، أي بزيادة قدرها 3,8 درجات عن المتوسط المسجل بين عامي 1991 و2020.