عاجل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

أكسيوس: ترامب تحدث مع نتنياهو واتفقا على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة

2026-07-03 | 12:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أكسيوس: ترامب تحدث مع نتنياهو واتفقا على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة
أكسيوس: ترامب تحدث مع نتنياهو واتفقا على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة
مقالات ذات صلة
أكسيوس: ترامب تحدث مع نتنياهو واتفقا على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة

عربي و دولي

ترامب

نتنياهو

واتفقا

اجتماع

الولايات

المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رجل يضرم النار بنفسه.. والسبب؟
بهذه الكلمات اختتم الشيباني زيارته لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
14:13
الرئاسة الفرنسية: ماكرون والشرع يرأسان غدا مؤتمرا اقتصاديا يبحث إعادة إعمار سوريا
14:01
الشرع: ستقوم فرنسا بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع فرنسا العمل بها
13:54
الرئيس السوري احمد الشرع: تشكل زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تطوراً مهماً في العلاقة بين البلدين
13:54
لحظة وصول ماكرون الى دمشق (صور)
13:08
"إير فرانس" تستأنفت رحلاتها من الرياض وتل أبيب وإليهما
12:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026