خرج لجمع القمامة.. فعاد بثروة غير متوقعة!

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عامل النظافة كان يؤدي مهامه اليومية في تنظيف أحد شوارع حي كونورالب تشيفتيبينارلار، عندما لفتت انتباهه حقيبة منسية على حافة الطريق وفي البداية اعتقد أنها قد تحتوي على مخلفات أو مقتنيات عادية، إلا أنه فوجئ بعد فتحها بوجود كمية كبيرة من ، إلى جانب مبالغ نقدية وبطاقات مصرفية.

وأضافت أن العامل لم يتردد في إبلاغ مشرفه المباشر، الذي تواصل بدوره مع الجهات الأمنية، قبل أن تحضر دوريات الشرطة إلى الموقع وتتسلم الحقيبة بكامل محتوياتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور على صاحبها.

واحتوت الحقيبة على سبيكة ذهبية تزن 400 و17 غراماً من الذهب الخام، و14 قطعة من ربع الليرة الذهبية، و7 أساور ذهبية، وعملتين عثمانيتين، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 998 ليرة تركية وثلاث بطاقات مصرفية، لتصل القيمة الإجمالية للمحتويات إلى نحو 3.5 مليون ليرة.