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"كارت أحمر" حرك ترامب.. وأوروبا غاضبة!

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&quot;كارت أحمر&quot; حرك ترامب.. وأوروبا غاضبة!
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كرة القدم

2026-07-06 | 07:21
"كارت أحمر" حرك ترامب.. وأوروبا غاضبة!

تتواصل ردود الفعل الأوروبية على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق تنفيذ البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم 2026، وسط تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القرار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن القرار "غير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه إذا كان قد جاء نتيجة اتصال هاتفي، فإن ذلك "يمثل انتهاكًا لأبسط قواعد كرة القدم والرياضة".

وأضاف بريفو: "سيكون ذلك أمرًا خطيرًا جدًا. كيف يمكن للفيفا أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟"، وذلك قبل ساعات من مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في ثمن نهائي مونديال 2026.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الرياضة، غلين ميكاليف، أن القرارات المتعلقة بقواعد الرياضة يجب أن تبقى بيد الهيئات الرياضية، لا السياسيين.

وقال ميكاليف، في منشور عبر منصة "إكس": "إن ممارسة أي تأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر، الأحد، تعليق تنفيذ عقوبة الطرد بحق بالوغون، عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية والسياسية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا بلجيكا والولايات المتحدة في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت بيروت 

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رئيس الفيفا يقرّ بإتصال ترامب
12:24

رئيس الفيفا يقرّ بإتصال ترامب

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو أنه "تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بطاقة حمراء أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون"، موضحا أنه "ردّ عليه بأن الهيئات التأديبية في فيفا "مستقلة".

12:24

رئيس الفيفا يقرّ بإتصال ترامب

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو أنه "تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بطاقة حمراء أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون"، موضحا أنه "ردّ عليه بأن الهيئات التأديبية في فيفا "مستقلة".

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