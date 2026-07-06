"كارت أحمر" حرك ترامب.. وأوروبا غاضبة!

تتواصل ردود الفعل الأوروبية على قرار الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق تنفيذ البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس 2026، وسط تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في القرار، بحسب وكالة الصحافة .



وفي هذا السياق، اعتبر البلجيكي ماكسيم بريفو أن القرار "غير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه إذا كان قد جاء نتيجة اتصال هاتفي، فإن ذلك "يمثل انتهاكًا لأبسط قواعد كرة القدم والرياضة".



وأضاف بريفو: "سيكون ذلك أمرًا خطيرًا جدًا. كيف يمكن للفيفا أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟"، وذلك قبل ساعات من مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في ثمن نهائي مونديال 2026.

