"كارت أحمر" حرك ترامب.. وأوروبا غاضبة!

من جهته
، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الرياضة، غلين ميكاليف، أن القرارات المتعلقة بقواعد الرياضة يجب أن تبقى بيد الهيئات الرياضية، لا السياسيين.
وقال ميكاليف، في منشور عبر منصة "إكس": "إن ممارسة أي تأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن الاتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر، الأحد، تعليق تنفيذ عقوبة الطرد بحق بالوغون، عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، في خطوة أثارت موجة واسعة
من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية والسياسية.
ومن المقرر أن يلتقي منتخبا بلجيكا والولايات المتحدة في الدور ثمن النهائي من كأس العالم
2026، فجر الثلاثاء عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت بيروت