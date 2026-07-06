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ترامب: لا أسعى إلى تغيير النظام في إيران وأفضل الوصول إلى اتفاق لأنني لا أريد الإضرار بـ91 مليون إنسان
2026-07-06 | 10:24
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ترامب: لا أسعى إلى تغيير النظام في إيران وأفضل الوصول إلى اتفاق لأنني لا أريد الإضرار بـ91 مليون إنسان
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ترامب: لا أسعى إلى تغيير النظام في إيران وأفضل الوصول إلى اتفاق لأنني لا أريد الإضرار بـ91 مليون إنسان
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