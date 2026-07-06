ترامب يضع إيران أمام خيارين

وقال ترامب
: "البحرية الأميركية فرضت على إيران
أعظم حصار شهده العالم
"، معتبرًا أنه "لم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه".
وأضاف أن "أسعار النفط
الآن عند مستوى أقل حسب اعتقادي مما كانت عليه قبل أن نبدأ عملية الغضب الملحمي في إيران"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة
"تنتصر سواء أبرمت إيران اتفاقًا أم لا".
وأشار ترامب إلى أن "واشنطن
حصلت على تنازلات من إيران"، مضيفًا: "عليهم الالتزام بها، وسنحصل أيضًا على اليورانيوم الإيراني
عالي التخصيب".
وشدد على أن إيران أمام خيارين: "إما أن تبرم اتفاقًا أو سنكمل المهمة، ولن يكون ذلك صعبًا".
وفي المقابل، أوضح ترامب أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، مؤكدًا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق لأنه "لا يريد الإضرار بـ91 مليون إنسان".