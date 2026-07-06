ترامب يضع إيران أمام خيارين

أكد الرئيس الأميركي أن " لا تقدم أي أموال إلى إيران"، مشددًا على أن " قادرة على تعطيل إمدادات الطاقة وتدمير كل تلك الكبرى التي شيدتها طهران".



وقال : "البحرية الأميركية فرضت على أعظم حصار شهده "، معتبرًا أنه "لم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه".



وأضاف أن "أسعار الآن عند مستوى أقل حسب اعتقادي مما كانت عليه قبل أن نبدأ عملية الغضب الملحمي في إيران"، مؤكدًا أن "تنتصر سواء أبرمت إيران اتفاقًا أم لا".



وأشار ترامب إلى أن " حصلت على تنازلات من إيران"، مضيفًا: "عليهم الالتزام بها، وسنحصل أيضًا على اليورانيوم عالي التخصيب".



وشدد على أن إيران أمام خيارين: "إما أن تبرم اتفاقًا أو سنكمل المهمة، ولن يكون ذلك صعبًا".



وفي المقابل، أوضح ترامب أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، مؤكدًا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق لأنه "لا يريد الإضرار بـ91 مليون إنسان".

