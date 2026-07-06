عن البطاقة الحمراء.. هذا ما قاله ترامب

أكد الرئيس الأميركي أنه "طلب من رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء"، واصفا إياه بـ"المروع"، لكنه نفى طلبه إلغائه".

