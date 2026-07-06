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الشرع: ستقوم فرنسا بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع فرنسا العمل بها
2026-07-06 | 13:54
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الشرع: ستقوم فرنسا بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع فرنسا العمل بها
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