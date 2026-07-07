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الخارجية الفرنسية: الشرع وماكرون سيتناقشان حول الوضع في المنطقة والظروف التي تمر بها
2026-07-07 | 05:31
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الخارجية الفرنسية: الشرع وماكرون سيتناقشان حول الوضع في المنطقة والظروف التي تمر بها
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