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الإليزيه: بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد
2026-07-07 | 07:07
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الإليزيه: بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد
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