​ بعد الانفجارات التي هزّت سوريا.. الشيباني يُعلّق!

قال السوري أسعد الشيباني أنه "شكلت الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إلى محطة مفصلية في مسار العلاقات ، وأرست مرحلة من الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقد توجت بتوقيع مذكرات تفاهم وإطلاق مسارات تعاون استراتيجية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية بسوريا ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف: "تواصل الدولة حماية مواطنيها وصون أمنها واستقرارها، ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله، باعتبار ذلك أساس التعافي والتنمية. وتتابع الجهات المختصة جميع الوقائع، وستحاسب كل جهة أو فرد يثبت تورطه في استهداف أمن أو مواطنيها، وفقًا للقانون".



وتابع: "لن تغير أي محاولات لعرقلة مسار سوريا أو النيل من أمنها واستقرارها من حقيقة أنها تمضي بثبات نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي. فدعم سوريا هو دعم لاستقرار المنطقة، فيما تؤكد الشراكات الدولية المتنامية أن مرحلة العزلة أصبحت من الماضي، وأن يبنى على التعاون والتنمية والمصالح المشتركة".