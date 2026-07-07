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وزير الخارجية الإيراني: نتابع بشكل دؤوب إنهاء عدوان الكيان الصهيوني على لبنان واحتلاله
وزير الخارجية الإيراني: نتابع بشكل دؤوب إنهاء عدوان الكيان الصهيوني على لبنان واحتلاله
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: اعتداء إيران على ناقلة قطرية وتعريض طاقمها للخطر تصعيد يهدد أمن المنطقة
2026-07-07 | 09:59
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