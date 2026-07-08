بدعوة رسمية .. عون إلى واشنطن للقاء ترامب

وأشارت السفارة في بيان إلى أن هذه الدعوة تعكس متانة الشراكة القائمة بين والولايات المتحدة، وتوفّر فرصة للقائدين لبحث ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي اضطلعت بها السفارة في ، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية. وخلال هذه المرحلة، عملت السفارة على تعزيز الحوار الثنائي رفيع المستوى، وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية.وأضافت السفارة أنها تتولى تنسيق جميع جوانب الزيارة بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية، والبيت ، ووزارة الخارجية الأميركية، بما يضمن نجاح هذا اللقاء الثنائي.