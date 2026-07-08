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مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: التحركات الأميركية ستدفع المنطقة نحو النار
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: التحركات الأميركية ستدفع المنطقة نحو النار
مصدر دبلوماسي لـ"أ ف ب": لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما
مصدر دبلوماسي لـ"أ ف ب": لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأميركي
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأميركي
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله أطلق النار على قواتنا أمس في بنت جبيل في جنوب لبنان
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