لهذه الأسباب اقترحت واشنطن نقل المفاوضات إلى روما.. ولبنان يوافق (اللواء)

وذكر مصدر رسمي لبناني لـ«اللواء» أن لبنان
سيشارك في مفاوضات روما المقبلة، لكنه تمنى على الادارة الاميركية ان تضغط على اسرائيل بما يكفي لتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على تنفيذ إسرائيل
خطوات عملية لم تنفذها حتى الان بالنسبة للإنسحاب من المناطق التجريبية وأكد أنه ليس صحيحاً ان لبنان يشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في خطوات تفاوضية جديد، لكنه يفضل الذهاب للجولة الجديدة وفي يده خطوة تنفيذية ما من قبل اسرائيل ليصبح للتفاوض جدوى فعلية.
وأفادت معلومات أخرى أن لبنان عاد وقَبِل بحضور مفاوضات روما بعدما تبدّدت هواجسه وضمن الجانب الأميركي حضوره جولة المباحثات ورعايتها، ما يعني أنها لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط بل ثلاثية برعاية أميركية. وقد يتم البحث في امكانية تعديل بعض بنود اتفاق الاطار الملتبسة، وهو الامر الذي قد يطرحه الرئيس جوزيف عون خلال زيارته لوااشنطن يوم 21 الشهر الحالي.
لكن المصادر الرسمية أوضحت لـ "اللواء" أن السفيرة اللبنانية
ندى حمادة معوض تبلغت توجيه
الدعوة لكن دوائر القصر الجمهوري
تنتظر تسلمها رسميا في لقاء مفترض أن يتم اليوم
بين الرئيس عون
والسفير الاميركي
ميشال عيسى العائد من واشنطن، والذي سيقوم بجولة على الرؤساء
لوضعهم في صورة الموقف الاميركي من مختلف التطورات.