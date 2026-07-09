لهذه الأسباب اقترحت واشنطن نقل المفاوضات إلى روما.. ولبنان يوافق (اللواء)

قال مصدر دبلوماسي لـصحيفة "اللواء" إن تعتمد عادة نهجاً يقضي باطلاق مسارات التفاوض عبر ، ونقلها الى عاصمة اوروبية، لاستكمال المفاوضات، مشيراً الى ان باريس استضافت المفاوضات المتعلقة بسوريا، فيما احتضنت سويسرا المحادثات الخاصة بإيران، ومن هذا المنطلق اقترحت واشنطن نقل المفاوضات - الاسرائيلية الى روما، نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربط ايطاليا بلبنان ولا سيما بالمؤسسة العسكرية اللبنانية.

وذكر مصدر رسمي لبناني لـ«اللواء» أن سيشارك في مفاوضات روما المقبلة، لكنه تمنى على الادارة الاميركية ان تضغط على اسرائيل بما يكفي لتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على تنفيذ خطوات عملية لم تنفذها حتى الان بالنسبة للإنسحاب من المناطق التجريبية وأكد أنه ليس صحيحاً ان لبنان يشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في خطوات تفاوضية جديد، لكنه يفضل الذهاب للجولة الجديدة وفي يده خطوة تنفيذية ما من قبل اسرائيل ليصبح للتفاوض جدوى فعلية.



وأفادت معلومات أخرى أن لبنان عاد وقَبِل بحضور مفاوضات روما بعدما تبدّدت هواجسه وضمن الجانب الأميركي حضوره جولة المباحثات ورعايتها، ما يعني أنها لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط بل ثلاثية برعاية أميركية. وقد يتم البحث في امكانية تعديل بعض بنود اتفاق الاطار الملتبسة، وهو الامر الذي قد يطرحه الرئيس جوزيف عون خلال زيارته لوااشنطن يوم 21 الشهر الحالي.



لكن المصادر الرسمية أوضحت لـ "اللواء" أن السفيرة ندى حمادة معوض تبلغت الدعوة لكن دوائر القصر تنتظر تسلمها رسميا في لقاء مفترض أن يتم بين والسفير ميشال عيسى العائد من واشنطن، والذي سيقوم بجولة على لوضعهم في صورة الموقف الاميركي من مختلف التطورات.