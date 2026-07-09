رسالة "بالغة الخطورة".. من ماكرون إلى الشرع (الديار)

كتبت صحيفة "الديار":



كشفت مصادر سورية وثيقة الصلة بالسلطة في دمشق لـ "الديار" عن رسالة بالغة الدقة والخطورة نقلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره السوري أحمد الشرع. ومفاد هذه الرسالة أن "مذكرة التفاهم" بين واشنطن وطهران، واتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب، ولدا في أكثر الظروف الإقليمية والدولية تعقيداً، مما يجعل السير بأي منهما على أرض الواقع أمراً يقترب من المستحيل، بفعل "الألغام" التي تفرضها المواسم الانتخابية؛ تارة في الولايات المتحدة، وتارة أخرى في إسرائيل التي باتت انتخاباتها على الأبواب.