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عربي و دولي

ترامب يترك هدية قطر.. لماذا تدخل جهاز الخدمة السرية؟

2026-07-09 | 02:00
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ترامب يترك هدية قطر.. لماذا تدخل جهاز الخدمة السرية؟
ترامب يترك هدية قطر.. لماذا تدخل جهاز الخدمة السرية؟

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة "إير فورس وان" القديمة في طريق عودته من تركيا حيث شارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما أرسل طائرته الجديدة التي أهدته إيّاها قطر إلى بريطانيا، قبل أن ينتقل إليها هناك لمواصلة رحلته إلى واشنطن.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال إنه أرسل الطائرة الجديدة إلى قاعدة ميلدنهال الجوية كي تتاح لأفراد القوات المسلحة "فرصة مشاهدتها والتجول فيها".

لكن قراره استخدام الطائرة القديمة خلال أول رحلة خارجية له منذ تدشينها، أثار تكهنات بشأن عدم اكتمال تجهيزاتها الأمنية، في وقت كانت الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن التبديل جرى بناء على طلب جهاز الخدمة السرية الأميركي "كإجراء احترازي أمني".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أن الطائرة الجديدة تفتقر إلى بعض القدرات الموجودة في الطائرة القديمة، لكن القرار لم يكن مرتبطا بوجود تهديد محدد.

وخلال مؤتمر صحافي، تهرب ترامب من الإجابة المباشرة على الأسئلة المتعلّقة بالسلامة، مشيرا إلى محاولات اغتيال مزعومة من جانب إيران. وقال "أتحدث عن ذلك كثيرا لأن حياة الرئيس في خطر دائم".

ولاحقا، قال في الطائرة الجديدة لأحد الصحافيين "أنتم على الأرجح في رحلة خطيرة بسبب الأوغاد الذين نتعامل معهم"، في إشارة بدت موجهة إلى إيران.

وعندما سُئل عمّا إذا كان على علم بتهديد موثوق من إيران، أجاب "أنا على رأس قائمتهم".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أهدى طائرة من طراز بوينغ 747-8 لترامب العام الماضي، بعدما اشتكى هذا الأخير من طائرتين رئاسيتين متقادمتين تستخدمان منذ العام 1990.
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كواليس ساعات ما قبل الضربة.. لماذا اتُخذ قرار مهاجمة إيران؟
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14:12

كواليس ساعات ما قبل الضربة.. لماذا اتُخذ قرار مهاجمة إيران؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل جديدة عن الساعات التي سبقت التصعيد الأميركي ضد إيران، موضحة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قراره بتوجيه ضربات في محيط مضيق هرمز بعد اجتماع حاسم في المكتب البيضاوي، وقبيل توجهه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة.

14:12

كواليس ساعات ما قبل الضربة.. لماذا اتُخذ قرار مهاجمة إيران؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل جديدة عن الساعات التي سبقت التصعيد الأميركي ضد إيران، موضحة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قراره بتوجيه ضربات في محيط مضيق هرمز بعد اجتماع حاسم في المكتب البيضاوي، وقبيل توجهه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة.

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