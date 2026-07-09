ترامب يترك هدية قطر.. لماذا تدخل جهاز الخدمة السرية؟

استخدم الرئيس الأميركي طائرة "إير فورس وان" القديمة في طريق عودته من حيث شارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما أرسل طائرته الجديدة التي أهدته إيّاها قطر إلى بريطانيا، قبل أن ينتقل إليها هناك لمواصلة رحلته إلى .

وقال على منصته تروث سوشال إنه أرسل الطائرة الجديدة إلى قاعدة ميلدنهال الجوية كي تتاح لأفراد المسلحة "فرصة مشاهدتها والتجول فيها".



لكن قراره استخدام الطائرة القديمة خلال أول رحلة خارجية له منذ تدشينها، أثار تكهنات بشأن عدم اكتمال تجهيزاتها الأمنية، في وقت كانت وإيران تتبادلان الضربات.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن التبديل جرى بناء على طلب جهاز الخدمة السرية الأميركي "كإجراء احترازي أمني".



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أن الطائرة الجديدة تفتقر إلى بعض القدرات الموجودة في الطائرة القديمة، لكن القرار لم يكن مرتبطا بوجود تهديد محدد.



وخلال مؤتمر صحافي، تهرب ترامب من الإجابة المباشرة على الأسئلة المتعلّقة بالسلامة، مشيرا إلى محاولات اغتيال مزعومة من جانب . وقال "أتحدث عن ذلك كثيرا لأن حياة الرئيس في خطر دائم".



ولاحقا، قال في الطائرة الجديدة لأحد الصحافيين "أنتم على الأرجح في رحلة خطيرة بسبب الأوغاد الذين نتعامل معهم"، في إشارة بدت موجهة إلى إيران.



وعندما سُئل عمّا إذا كان على علم بتهديد موثوق من إيران، أجاب "أنا على رأس قائمتهم".



وكان قطر تميم بن حمد آل ثاني أهدى طائرة من طراز بوينغ 747-8 لترامب العام الماضي، بعدما اشتكى هذا الأخير من طائرتين رئاسيتين متقادمتين تستخدمان منذ العام 1990.