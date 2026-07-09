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عربي و دولي

وزير سوري يوجه دعوة إلى فضل شاكر

2026-07-09 | 13:48
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وزير سوري يوجه دعوة إلى فضل شاكر
وزير سوري يوجه دعوة إلى فضل شاكر

 
وجهت وزارة الثقافة السورية دعوة رسمية إلى الفنان اللبناني فضل شاكر لزيارة سوريا، معلنةً عزمها تكريمه في دمشق، تقديراً لمواقفه الداعمة للثورة السورية.
 
 

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن فضل شاكر "كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري، ورافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمناً باهظاً بسبب مواقفه، ولم يفقد ثقته بها حين تخلى عنها كثيرون".

 

وأضافت أنه مع تنفس شاكر "هواء الحرية" بعد إخلاء سبيله، فإن "أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل يهنئونه، ويقولون له إن مسارح دمشق تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر، ويقف بين أهله وجمهوره".

 
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