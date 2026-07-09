وزير سوري يوجه دعوة إلى فضل شاكر

وقالت الوزارة، في بيان، إن فضل شاكر "كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري، ورافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمناً باهظاً بسبب مواقفه، ولم يفقد ثقته بها حين تخلى عنها كثيرون".
وأضافت أنه مع تنفس شاكر "هواء الحرية" بعد إخلاء سبيله، فإن "أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل يهنئونه، ويقولون له إن مسارح دمشق تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر، ويقف بين أهله وجمهوره".
أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس، بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب.وتأتي هذه التقارير في وقت أثار فيه تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة، وبعد استخدام ترامب بشكل مثير للاستغراب طائرة رئاسية قديمة لمغادرة تركيا عقب انتهاء قمة لحلف شمال الأطلسي.
قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب: