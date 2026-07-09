وزير سوري يوجه دعوة إلى فضل شاكر

دعوة رسمية إلى الفنان اللبناني

لزيارة

، معلنةً عزمها تكريمه في ، تقديراً لمواقفه الداعمة للثورة السورية.

وجهت

وقالت الوزارة، في بيان، إن فضل شاكر "كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري، ورافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمناً باهظاً بسبب مواقفه، ولم يفقد ثقته بها حين تخلى عنها كثيرون".