كواليس ساعات ما قبل الضربة.. لماذا اتُخذ قرار مهاجمة إيران؟

وبحسب الصحيفة، دخل ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى المكتب البيضاوي مساء الاثنين وأبلغا بأن أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية استهدفت سفناً كانت تعبر مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي، ما أدى إلى إصابة ثلاث سفن خلال ساعات، من بينها ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

وأضاف التقرير أن ترامب سأل مساعديه مباشرة عما إذا كانوا يعتقدون أن إيران لا تزال جادة في التوصل إلى اتفاق نهائي، وبعد مناقشات اقتنع بأنها لم تعد كذلك، وهو ما مثّل نقطة التحول في موقفه.