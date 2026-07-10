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عربي و دولي

مخطط إيراني جديد لاغتيال ترامب؟.. إليكم التفاصيل

2026-07-10 | 00:47
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مخطط إيراني جديد لاغتيال ترامب؟.. إليكم التفاصيل
مخطط إيراني جديد لاغتيال ترامب؟.. إليكم التفاصيل

أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس، بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه التقارير في وقت أثار فيه تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة، وبعد استخدام ترامب بشكل مثير للاستغراب طائرة رئاسية قديمة لمغادرة تركيا عقب انتهاء قمة لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن واشنطن كانت ترصد "تدفقا مستمرا" للمعلومات الاستخباراتية حول مخطط محتمل لاغتيال ترامب، "لكن التحذير الإسرائيلي كان جديدا ويتعلق بمخطط محدد".

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تكشفها، أن المعلومات الاستخباراتية وصفت مخططا "جديدا".

وكانت طهران قد تعهدت منذ سنوات بالانتقام من ترامب بسبب إصداره في كانون الثاني من عام 2020 خلال ولايته الرئاسية الأولى، أمرا باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وعندما تواصلت وكالة فرانس برس مع البيت الأبيض بشأن هذه التقارير، أشار مسؤول لم يُكشف عن اسمه إلى تصريحات أدلى بها ترامب الأربعاء.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسسية "اير فورس وان" أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي "إنهم يريدون القضاء على الزعيم الأميركي - أي أنا.  رأيت هذا الصباح أنني مدرج في كل قائمة من قوائمهم".

وكان ترامب قد استخدم طائرته الرئاسية القديمة لمغادرة تركيا، بينما أرسل الطائرة الجديدة الهبة من قطر مسبقا إلى بريطانيا، حيث قام بتبديل الطائرات هناك لإكمال رحلته إلى واشنطن.

وأثار تبديل الطائرة الجديدة التي كانت تقوم بأول رحلة خارجية لها، تكهنات بأن السبب يعود إلى افتقارها لتدابير أمنية كافية، لا سيما في ظل شن الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران المتاخمة لتركيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت متأخر الأربعاء، أن عملية التبديل تمت بناء على طلب جهاز الخدمة السرية الأميركي "كإجراء احترازي أمني".

وفي مؤتمر صحافي، تجنب ترامب الإجابة عن أسئلة تتعلق بالسلامة، لكنه أشار إلى محاولات اغتيال سابقة مزعومة خططت لها إيران.
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