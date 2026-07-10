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وكالة تسنيم الايرانية: الوفد القطري المفاوض توجه إلى مشهد للقاء وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي
وكالة تسنيم الايرانية: الوفد القطري المفاوض توجه إلى مشهد للقاء وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي
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نتنياهو وترامب وشخصيات مهمة على قائمة الأهداف.. وزارة العدل الأميركية تكشف
2026-07-10 | 02:03
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نتنياهو وترامب وشخصيات مهمة على قائمة الأهداف.. وزارة العدل الأميركية تكشف
أعلنت
وزارة العدل
الأميركية
توجيه
اتهامات إلى ثمانية رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في
البيت الأبيض
في يونيو الماضي، بهدف اغتيال الرئيس
دونالد ترامب
ونائبه جيه. دي فانس وعدد من الشخصيات البارزة.
واكد أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام في حق المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، بعد إحباط المخطط واعتقال جميع أفراده.
ووُجهت إلى المتهمين تهمتا التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أراض اتحادية واستهداف مسؤولين في الحكومة الأميركية.
وبحسب
وزارة العدل
، شملت قائمة الأهداف
ترامب
وفانس ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
والملياردير إيلون
ماسك
، إلى جانب مسؤولين أميركيين وشخصيات أخرى وصفت بأنها "ذات أهمية كبيرة".
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وزارة العدل الأميركية
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نتنياهو
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