نتنياهو وترامب وشخصيات مهمة على قائمة الأهداف.. وزارة العدل الأميركية تكشف

أعلنت الأميركية اتهامات إلى ثمانية رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في في يونيو الماضي، بهدف اغتيال الرئيس ونائبه جيه. دي فانس وعدد من الشخصيات البارزة.

واكد أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام في حق المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، بعد إحباط المخطط واعتقال جميع أفراده.



ووُجهت إلى المتهمين تهمتا التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أراض اتحادية واستهداف مسؤولين في الحكومة الأميركية.



وبحسب ، شملت قائمة الأهداف وفانس ورئيس الوزراء والملياردير إيلون ، إلى جانب مسؤولين أميركيين وشخصيات أخرى وصفت بأنها "ذات أهمية كبيرة".