قرار أميركي لافت تجاه إيران... ما الذي تخطط له واشنطن؟



أفادت شبكة "سي ان ان"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن جهودًا دبلوماسية تُبذل خلف الكواليس لاحتواء التوترات في الصراع الأميركي - الإيراني، فيما تتعمد واشنطن تنفيذ ضربات متقطعة يعقبها توقف، بهدف تجنب التصعيد وإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.



وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تحتفظ بقائمة أهداف تستخدمها كورقة ضغط، مع استعدادها لتنفيذ ضربات عند الضرورة، لكنها تترك حاليًا زمام المبادرة للدبلوماسية.



ونفى المسؤول صحة الادعاءات الإيرانية الأخيرة بشأن وقوع مزيد من الضربات الأميركية يوم الخميس، مؤكدًا أن الوضع يبقى متغيرًا، وأن الضربات قد تُستأنف إذا اقتضت الضرورة.



وأضاف أن قائد حاملة الطائرات لينكن في بحر العرب أبلغ أفراد طاقمها بضرورة الحفاظ على الجاهزية.