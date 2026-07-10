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عربي و دولي

قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم

2026-07-10 | 09:06
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قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم
قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم
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قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم

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