النفط يرتفع.. والذهب يتراجع!

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة مع تصاعد التوترات في عقب تجدّد الضربات العسكرية الأميركية على ، إذ قفزت أسعار بنحو 3% وسط مخاوف من إغلاق وتعطل الإمدادات.

وفي المقابل، عزّز الدولار مكاسبه مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بينما تراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار الطاقة وتحول الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.



وارتفعت أسعار اليوم بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة بين وإيران، واتساع نطاق الهجمات في دول المنطقة، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر .



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.34 ، أو 3.08%، لتسجل 78.35 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.21 دولار، أو 3.09%، إلى 73.62 دولارا للبرميل.



وفي المقابل، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي من النفط ارتفع بنحو 4.1 ملايين برميل يوميا خلال حزيران، لكنه لا يزال أقل بحوالي 9.4 ملايين برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب.