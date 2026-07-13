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عربي و دولي

لحظة سقوط 3 صواريخ متتالية! (فيديو)

2026-07-13 | 02:20
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لحظة سقوط 3 صواريخ متتالية! (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط عدد من الصواريخ بشكل متزامن حي الصبرة في غزة، أمس، ما أدى إلى انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان وتناثر الشظايا.

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لحظة سقوط 3 صواريخ متتالية! (فيديو)

عربي و دولي

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دولة رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد عكيل العواك ،يسعدني أن أتقدم بإسمي وبإسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إنتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم ، التشريعية ولسوريا الامن والتقدم والإستقرار .

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دولة رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد عكيل العواك ،يسعدني أن أتقدم بإسمي وبإسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إنتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم ، التشريعية ولسوريا الامن والتقدم والإستقرار .

ميسي "العملاق".. يُحلّق فوق الأرجنتين! (فيديو)
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03:47

ميسي "العملاق".. يُحلّق فوق الأرجنتين! (فيديو)

حلّق قميص عملاق للنجم ليونيل ميسي فوق مدينة روساريو الأرجنتينية، يوم الأحد، في مشهد فاجأ الجماهير بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم.
وتظهر اللقطات مروحية تحمل قميص منتخب الأرجنتين رقم 10 في سماء المقاطعة التي ينحدر منها ميسي، ويبلغ طول القميص 18 متراً وعرضه 12 متراً، ويحمل على واجهته عبارة: "شكراً يا ليو".

03:47

ميسي "العملاق".. يُحلّق فوق الأرجنتين! (فيديو)

حلّق قميص عملاق للنجم ليونيل ميسي فوق مدينة روساريو الأرجنتينية، يوم الأحد، في مشهد فاجأ الجماهير بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم.
وتظهر اللقطات مروحية تحمل قميص منتخب الأرجنتين رقم 10 في سماء المقاطعة التي ينحدر منها ميسي، ويبلغ طول القميص 18 متراً وعرضه 12 متراً، ويحمل على واجهته عبارة: "شكراً يا ليو".

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