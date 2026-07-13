لحظة سقوط 3 صواريخ متتالية! (فيديو)

حلّق قميص عملاق للنجم ليونيل ميسي فوق مدينة روساريو الأرجنتينية، يوم الأحد، في مشهد فاجأ الجماهير بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم.

وتظهر اللقطات مروحية تحمل قميص منتخب الأرجنتين رقم 10 في سماء المقاطعة التي ينحدر منها ميسي، ويبلغ طول القميص 18 متراً وعرضه 12 متراً، ويحمل على واجهته عبارة: "شكراً يا ليو".