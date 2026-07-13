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ترامب: عقدنا اجتماعا لـ 11 ساعة أمس مع الإيرانيين
ترامب: عقدنا اجتماعا لـ 11 ساعة أمس مع الإيرانيين
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الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة
2026-07-13 | 02:48
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الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة
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