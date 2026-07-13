باسيل قدّم التعازي بالأمير الوالد

عاد رئيس النائب إلى آتياً من قطر بعدما قدّم التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني وشقيقه الأمير جاسم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والعائلة الحاكمة والأصدقاء في الإمارة.



