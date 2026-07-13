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عربي و دولي
ترامب: سنوجّه لإيران ضربات قوية الليلة وغداً
2026-07-13 | 16:23
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ترامب: سنوجّه لإيران ضربات قوية الليلة وغداً
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