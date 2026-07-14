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بدء جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لنقاش قانون إصلاح المصارف
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مراسلة الجديد في روما: بدء توافد الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر السفارة الأميركية
2026-07-14 | 04:11
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مراسلة الجديد في روما: بدء توافد الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر السفارة الأميركية
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خاص الجديد
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الخارجية القطرية: استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية انتهاك لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة
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