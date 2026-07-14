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عربي و دولي
بالصورة - جنود إسرائيليون يتابعون المونديال من قلعة الشقيف
2026-07-14 | 16:36
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بالصورة - جنود إسرائيليون يتابعون المونديال من قلعة الشقيف
نشر الإعلام الإسرائيلي صورة قال إنها لجنود إسرائيليين يتابعون نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا واسبانيا من داخل قلعة الشقيف
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