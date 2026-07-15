مراسلة الجديد من روما: السفير سيمون كرم سيرأس الاجتماعات المقبلة ولو كانت بطابع عسكري- أمني

الرئيس عون اطّلع من السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي في الخارجية الأميركية والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري