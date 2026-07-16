مكتب كاتس: وزير الدفاع أكد إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان

سانا: التحقيقات أثبتت أن شحنة الأسلحة كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله

سانا: التحقيقات أثبتت أن شحنة الأسلحة كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله