عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟

وأشار أوغلو، لوكالة "نوفوستي"، إلى أنّ "تكثيف التدريبات العسكريّة الأميركيّة في المنطقة، وتعزيز الاتصالات الدبلوماسيّة مع الحلفاء، وتصريحات الإدارة الأميركيّة، قد تشير كلّها لصالح هذا السيناريو"، موضحًا أنّ " قد تستخدم التهديد بعمليّة بريّة كأداة للضغط على طهران، لكن لا يمكن استبعاد تنفيذ هذا السيناريو بالكامل".

ورأى أنّ "التطور المستقبلي للوضع سيعتمد على موقف ، وردّ فعل الأطراف الإقليميّة، والقرارات التي ستّتخذها القيادة الأميركيّة في القريب".