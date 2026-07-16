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عربي و دولي

عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟

2026-07-16 | 02:11
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عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟
عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟

كشف الخبير التركي لشؤون الشرق الأوسط ميتي سوحت أوغلو عن "مؤشّرات عسكريّة وسياسيّة ترجّح إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمليّة عسكريّة بريّة ضدّ إيران".



وأشار أوغلو، لوكالة "نوفوستي"، إلى أنّ "تكثيف التدريبات العسكريّة الأميركيّة في المنطقة، وتعزيز الاتصالات الدبلوماسيّة مع الحلفاء، وتصريحات الإدارة الأميركيّة، قد تشير كلّها لصالح هذا السيناريو"، موضحًا أنّ "واشنطن قد تستخدم التهديد بعمليّة بريّة كأداة للضغط على طهران، لكن لا يمكن استبعاد تنفيذ هذا السيناريو بالكامل". 

ورأى أنّ "التطور المستقبلي للوضع سيعتمد على موقف إيران، وردّ فعل الأطراف الإقليميّة، والقرارات التي ستّتخذها القيادة الأميركيّة في المستقبل القريب".
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دونالد ترامب

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